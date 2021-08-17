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Развлечения талибов в Кабуле попали на видео

Боевики «Талибана» покатались на карусели в захваченной столице Афганистана
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Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) в свободное время осваивают досуговую инфраструктуру захваченной столицы Афганистана. Видео с развлечениями талибов в Кабуле опубликовали в Telegram-канале Ressentiment.

На запись попали несколько боевиков, которые катались на большой карусели. Они разместились на разноцветных лошадях и раскручивали аттракцион все сильнее. Часть талибов наблюдала за происходящим со стороны.

16 августа сообщалось, что лидеры «Талибана» пообещали применять политические наказания к афганским гражданам только по решению шариатского суда. Речь идет, в частности, о таких мерах, как казнь, ампутация конечностей и забивание камнями. Талибы заверили жителей Кабула и всей страны в безопасной ситуации для их жизни и имущества.

При этом местные жители рассказали, что напуганы и стараются не выходить на улицу, несмотря на отсутствие прямого вреда от боевиков. Например, один из них отметил, что после захвата столицы талибами никто не вышел на работу, даже полицейские. По словам афганцев, обстановка в городах остается напряженной.

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