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Талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников

Представители «Талибана» объявили общую амнистию и призвали чиновников возобновить работу
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Фото: Reuters

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

Кроме того, талибы призвали чиновников к возобновлению работы в госучреждениях. «Приступайте к работе спокойно», — говорится в заявлении.

16 августа представитель движения Сухайль Шахин заявил, что «Талибан» не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.

При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики «Талибана» уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

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