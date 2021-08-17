Официальный представитель МИД России Мария Захарова внесла ясность в заявления США о достигнутых целях в Афганистане. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность», — отметила Захарова.

Она напомнила, что 20 декабря 2001 года по решению Совета Безопасности ООН были созданы Международные силы содействия безопасности — возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана.

«В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности», — подчеркнула представитель ведомства.

Кроме того, в октябре 2003 года Совбез ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула, которое было завершено в октябре 2006 года. Захарова также отметила, что целью увеличения контингента в Афганистане было «сдерживание активности боевиков» и возможность дать афганцам «время взять в свои руки контроль над страной». «Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет», — заключила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что целью операции американских войск в Афганистане было недопущение террористических актов на территории Соединенных Штатов. Также США хотели «расправиться» с теми, кто устроил атаку 11 сентября, и убедиться, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.