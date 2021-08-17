Британия решила эвакуировать афганцев по-новому

Великобритания намерена представить новый план по эвакуации афганцев, находящихся в наиболее уязвимом положении, в частности девочек и женщин. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на офис премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщается, премьер-министр Борис Джонсон и правительство завершают работу над новым специальным планом, который позволит афганцам запросить убежище в Великобритании. При этом не уточняется, сколько человек получат убежище в рамках плана.

Накануне в минобороны королевства сообщили, что в рамках программы переселения и помощи Афганистану на сегодняшний день вывезены уже около двух тысяч афганцев.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.