На Украине передумали провоцировать Россию после бегства США из Афганистана. Об этом заявил главный редактор газеты «Страна» Игорь Гужва, его слова приводит РИА Новости.

«Ни при каких обстоятельствах не стоит участвовать в провокациях, которые прорабатывает против России партия войны на Западе вместе с партией войны внутри Украины. Типа обострения в Донбассе для срыва "Северного потока-2". Или отправки военных кораблей к берегам Крыма», — подчеркнул журналист.

По его мнению, ответ Москвы в случае провокаций Киева может быть очень мощным, а помощи от американцев в этот момент ждать не приходится. События в Афганистане показали, что США максимум «пришлют пару самолетов в Борисполь для эвакуации персонала посольства и некоторых особо ценных местных кадров», считает Гужва.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.