В США опровергли эвакуацию сотрудников посольства в Афганистане

В США опровергли эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле, часть из них находится там

Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон опроверг эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле: он и некоторые сотрудники американского посольства пока еще находятся в афганской столице. Он написал об этом во вторник, 17 августа, на своей странице в Twitter.

«Вопреки ложным сообщениям, сотрудники посольства и я остаемся в Кабуле и усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и оказавшимся в уязвимом положении афганцам, и продолжаем нашу работу здесь. Наша приверженность народу Афганистана остается в силе», — написал он.

Уилсон не уточнил, какие именно сообщения он опровергает.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты завершили эвакуацию своего дипломатического представительства в Афганистане, и все сотрудники посольства доставлены в аэропорт Кабула.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.