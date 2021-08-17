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Еще одна страна решила немедленно эвакуировать свое посольство в Афганистане

Индия решила начать эвакуацию посольства в Афганистане
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Фото: Reuters

Еще одна страна — Индия — решила начать немедленную эвакуацию своего посольства в Афганистане. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на своей странице в Twitter.

«Ввиду сложившихся обстоятельств было решено, что наш посол в Кабуле и его индийские сотрудники немедленно переедут в Индию», — написал он.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников посольства России в Афганистана эвакуируют. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов будет обсуждать с представителем «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) обеспечение охраны и безопасности посольства.

15 августа сообщалось, что Соединенные Штаты завершили эвакуацию своего дипломатического представительства в Кабуле. Великобритания и другие страны на момент публикации продолжают вывозить из страны своих граждан.

15 августа «Талибан» (запрещен в России) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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