Россия предлагала НАТО сотрудничать с ОДКБ по Афганистану

Россия предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций, однако альянс не проявил интереса, как и к налаживанию диалога с ОДКБ. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал в интервью РИА Новости.

«Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО — внутри, ОДКБ — на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — заявил Грушко.

Грушко отметил, что почти 4 тысячи офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе. Были и другие успешные и очень востребованные проекты, добавил замминистра. К тому же, напомнил дипломат, ранее Совет Россия-НАТО уже добивался реализации ряда проектов по стабилизации ситуации внутри Афганистана и купированию рисков, исходящих из этой страны, в том числе угрозы наркотрафика​​​.

Однако нынешнюю ситуацию в Афганистане он назвал закономерностью. По его словам, за последние десятилетия в НАТО говорили о крепости «трансатлантической спайки и учете мнения каждого члена альянса», однако в очередной раз единство рухнуло с внезапным уходом США. Он напомнил, что так же разворачивались события в Югославии, Ливии и теперь — в Афганистане.

16 августа ситуацию на Ближнем Востоке обсудили по телефону верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они затронули последние события и ситуацию в Афганистане, в том числе доступ в аэропорт Кабула и операции по эвакуации.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей. Многие попытались спастись бегством из города, некоторые стали цепляться за шасси взлетающих самолетов в надежде улететь из страны.