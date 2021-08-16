Житель Кабула рассказал об обстановке в городе после вторжения талибов

Многие жители Кабула стали всерьез опасаться за свою жизнь после того, как боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) завершили вторжение в столицу и присвоили себе власть в стране. Об этом житель города Абдалла (имя изменено из соображений безопасности) рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, на данный момент в Кабуле нельзя купить сим-карту для телефона: все магазины закрыты, потому что продавцы боятся, что их товары отберут силой. Сам Абдалла тоже боится, что боевики убьют его, поэтому он скрывает свои профили в социальных сетях. «Я сам видел и слышал от других, что талибы убивают людей без всякой причины. <...> Кроме того, талибы врываются в дома командиров, известных и богатых людей, и выносят оттуда все ценное», — сказал мужчина.

Он добавил, что в целом обстановка в городе напряженная, хотя не везде можно встретить вооруженных террористов. При этом Абдалла отметил, что на блокпостах талибы «вооружены до зубов», зачастую сидят по четыре-пять человек на одном мотоцикле — «с автоматами Калашникова и белым флагом». Житель Кабула пояснил, что многие мотоциклы и машины, на которых катаются боевики, украдены у мирных жителей.

При этом посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее говорил о том, что обстановка в столице спокойная. «В городе продолжают работать школы для девочек. У нас тут рядом за забором школа. Я сегодня мимо прохожу, а там детский смех», — рассказывал Жирнов.

Тем не менее многие афганцы опасаются талибов, как и Абдалла, и пытаются сбежать из страны. Особенно сильно боятся те, кто сотрудничал с военными из США и НАТО, так как конце июля боевики обезглавили переводчика, работавшего на американцев. На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула и убили прямо у его машины.