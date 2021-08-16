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В США призвали наказать Пакистан за унижение Америки в Афганистане

Обозреватель National Interest призвал наказать Пакистан за унижение США в Афганистане
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Фото: Reuters

Обозреватель National Interest Майкл Рубин назвал виновных в провале миссии США в Афганистане. Журналист призвал наказать Пакистан за унижение Америки и ввести против него санкции. Таким мнением он поделился в материале NI.

По мнению журналиста, поражение США против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и, как следствие, против Исламабада, связано с «прогнившей и близорукой политикой Вашингтона». Этого удара можно было бы избежать, считает Рубин.

Кроме того, обозреватель назвал причину поражения Кабула. Он заявил, что дело не в коррупции, а в том, что Пакистан помогал талибам и в то же время сотрудничал с США, получил с 2001 года 23 миллиарда долларов за поддержку западной коалиции, воевавшей в соседнем Афганистане.

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