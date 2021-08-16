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Пакистан заявил о нежелательном присутствии иностранных военных в Афганистане

Пакистан заявил, что иностранное военное присутствие в Афганистане не принесет результатов
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Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Постоянный представитель Пакистана при ООН Мунир Акрам заявил о нежелательности присутствия иностранных военных сил на территории Афганистана, сообщает ТАСС.

По его словам, дислокация иностранного военного контингента не принесет никаких положительных результатов.

Он также отметил, что стоит решить вопрос о том, кого сейчас представляет посол Афганистана при ООН. Акрам подчеркнул, что решать вопрос о его полномочиях должно новое правительство. «Я надеюсь, что он сможет представлять [страну], какие бы власти ни были», — заявил постпред.

Ранее в ООН рассказали о катастрофической гуманитарной ситуации в Афганистане. По словам сотрудницы ООН, организация зафиксировала уже около 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в помощи.

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