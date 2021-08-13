ООН заявила об ухудшении ситуации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об ухудшении ситуации в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«Афганистан выходит из-под контроля», — сказал он. По его словам, только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате боевых действий более одной тысячи человек, 241 тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома.

Гутерриш добавил, что в Афганистане переполнены больницы, а также начинает ощущаться нехватка еды и лекарственных препаратов. Он отметил, что в стране уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы. «Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории», — сказал генсек ООН. Он назвал текущую ситуацию невероятной трагедией «для пережившего столько страданий народа».

Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.