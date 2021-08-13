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В Пентагоне раскрыли подробности присутствия США в Афганистане

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что США будут следить за ситуацией в Афганистане
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Фото: Jeffery J. Harris / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки в сфере безопасности. Он раскрыл подробности во время брифинга, его цитирует ТАСС.

«Очевидно, что мы будем на ежедневной основе следить за тем, как развивается ситуация в сфере безопасности (...). Если нам нужно будет внести какие-либо изменения в ту или иную сторону, мы сделаем это. Но это будет напрямую зависеть от ситуации с безопасностью», — пояснил Кирби.

Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.

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