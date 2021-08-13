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Генсек ООН назвал способ избежать войны в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество послать сигнал «Талибану»
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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал способ избежать войны в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, международное сообщество должно послать террористической группировке «Талибан» (запрещена в России) сигнал о недопустимости силового захвата власти.

«Сигнал от международного сообщества должен быть четким: захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США приступили к переброске дополнительного военного контингента в Кабул. Кирби также отметил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки.

Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.

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