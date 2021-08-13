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В ООН назвали ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой

Всемирная продовольственная программа предрекла волну голода в Афганистане
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Фото: Abdul Khaliq Achakzai / Reuters

Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Томсон Пири назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой. Положение дел в стране стало темой обсуждения на брифинге ООН, который состоялся в пятницу, 13 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы опасаемся, что худшее только впереди и самая большая волна голода быстро приближается. Не секрет, что ситуация ухудшилась и становится все более непредсказуемой. Ситуация имеет все признаки гуманитарной катастрофы», — заявил Пири.

По словам представителя ВПП, по состоянию на август 2021 года каждый третий афганец не знает, чем он будет питаться завтра. Около двух миллионов детей нуждаются в дополнительных калориях. К декабрю 2021 года помощь может понадобиться девяти миллионам человек. По этой причине Пири просит доноров увеличить финансирование организации на 200 миллионов долларов.

Гражданская война в Афганистане длится с 1979 года. Государство входит в список беднейших стран. Бюджет Афганистана во многом зависит от финансовых вливаний третьих стран.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций. 12 августа пали два важнейших города: второй по размеру в стране Кандагар и следующий за ним Герат.

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