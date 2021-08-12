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Турецкая полиция задержала 76 участников погромов в сирийском квартале

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Фото: Burhan Ozbilici / AP
Полиция Турции задержала 76 человек, громивших сирийские кварталы из-за убийства подростка

Турецкие силовики задержали в Анкаре 76 человек, которые могли участвовать в погромах в квартале, где живут мигранты. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как сообщает полиция, все взятые под стражу граждане подозреваются либо в участии в беспорядках, либо в публикации провокационных призывов в социальных сетях. Из 76 задержанных 38 ранее были судимы за грабежи, нападения и хранение наркотиков.

Разъяренные местные жители напали на район с сирийскими беженцами после того, как один из них зарезал в драке 18-летнего подростка. Сотни людей в ночь с 11 на 12 августа громили магазины, разбивали окна домов и выкрикивали антисирийские лозунги.

Среди пострадавших сирийцев есть ребенок. Он был ранен после того, как его дом забросали камнями.

Власти направили усиленные наряды полиции для подавления волнений. В турецких соцсетях появились сообщения, что некоторых сирийцев эвакуировали из района на автобусах.

По данным ООН, Турция принимает наибольшее число беженцев в мире. Сейчас в стране находятся более трех миллионов выходцев из Сирии.

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