Турецкая полиция задержала 76 участников погромов в сирийском квартале

Турецкие силовики задержали в Анкаре 76 человек, которые могли участвовать в погромах в квартале, где живут мигранты. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как сообщает полиция, все взятые под стражу граждане подозреваются либо в участии в беспорядках, либо в публикации провокационных призывов в социальных сетях. Из 76 задержанных 38 ранее были судимы за грабежи, нападения и хранение наркотиков.

Разъяренные местные жители напали на район с сирийскими беженцами после того, как один из них зарезал в драке 18-летнего подростка. Сотни людей в ночь с 11 на 12 августа громили магазины, разбивали окна домов и выкрикивали антисирийские лозунги.

Среди пострадавших сирийцев есть ребенок. Он был ранен после того, как его дом забросали камнями.

Власти направили усиленные наряды полиции для подавления волнений. В турецких соцсетях появились сообщения, что некоторых сирийцев эвакуировали из района на автобусах.

По данным ООН, Турция принимает наибольшее число беженцев в мире. Сейчас в стране находятся более трех миллионов выходцев из Сирии.