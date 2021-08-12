В Турции протестующие разгромили сирийский квартал из-за убийства подростка

Сотни жителей Анкары разгромили квартал, где живут сирийские беженцы, после того как один из них зарезал подростка. Видеозапись случившегося опубликовали правозащитники из Стокгольмского центра свободы.

Протесты против мигрантов охватили столицу вечером 11 августа. На видео видно, как местные громят витрины магазинов, кидают камни в окна домов и поджигают автомобили.

Власти направили усиленные наряды полиции для подавления волнений. В турецких соцсетях появились сообщения, что некоторых сирийцев эвакуировали из района на автобусах.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства юноши. В ходе расследования задержаны два человека.

Напряженность в стране обострилась в последнее время с прибытием тысяч афганцев, спасающихся от войны в их стране. В прошлом месяце Турция задержала на иранской границе более 27 тысяч выходцев из Афганистана. По данным ООН, государство принимает наибольшее число беженцев в мире. Сейчас в Турции находятся более трех миллионов сирийцев.