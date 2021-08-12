Мир
 
Последние новости
Следствие назвало причины крушения вертолета на Камчатке
Никас Сафронов пожаловался на турецких строителей
Россиян предупредили об ограничениях на популярном средиземноморском курорте
В Москве допустили появление дыма от якутских пожаров 
В ряде городов России объявили пятницу нерабочей из-за лесных пожаров
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Нефтяного гиганта заставили выплатить Нигерии миллионы долларов
В российской колонии заключенный убил сотрудника и ранил второго
Аксенов рассказал о предназначении элитной квартиры Зеленского в Крыму
Описан просверливший дыру в российском «Союз МС-09» человек
Новости партнеров
Прослушать новость

В Турции протестующие разгромили сирийский квартал из-за убийства подростка

Перейти в «Мою Ленту»
В столице Турции протестующие против мигрантов разгромили сирийский квартал

Сотни жителей Анкары разгромили квартал, где живут сирийские беженцы, после того как один из них зарезал подростка. Видеозапись случившегося опубликовали правозащитники из Стокгольмского центра свободы.

Протесты против мигрантов охватили столицу вечером 11 августа. На видео видно, как местные громят витрины магазинов, кидают камни в окна домов и поджигают автомобили.

Власти направили усиленные наряды полиции для подавления волнений. В турецких соцсетях появились сообщения, что некоторых сирийцев эвакуировали из района на автобусах.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства юноши. В ходе расследования задержаны два человека.

Напряженность в стране обострилась в последнее время с прибытием тысяч афганцев, спасающихся от войны в их стране. В прошлом месяце Турция задержала на иранской границе более 27 тысяч выходцев из Афганистана. По данным ООН, государство принимает наибольшее число беженцев в мире. Сейчас в Турции находятся более трех миллионов сирийцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Турции нашли тело пропавшего 20-летнего россиянина
Более 270 тысяч афганцев лишились домов с начала года
Турция отказалась принимать беженцев из Афганистана