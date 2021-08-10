В Турции нашли тело пропавшего 20-летнего россиянина Макара Рагина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецкой полиции.

Труп молодого человека обнаружили в море в районе скал на острове Бургазада около Стамбула, пояснили в ведомстве. Сотрудники полиции добрались туда по воде.

«При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщил источник.

Ранее в августе отец пропавшего 12 дней назад в Стамбуле туриста рассказал о ходе поисков сына. Рагин-старший сообщил, что поиски велись еще и на Принцевых островах, которые Макар хотел посетить, но результатов пока нет.

Макар Рагин прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля и должен был вылететь обратно 29 июля, чтобы полететь в Вильнюс, где он учился. В номере гостиницы, где проживал молодой человек, были обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.