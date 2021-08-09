Отец пропавшего 12 дней назад в Стамбуле туриста рассказал о ходе поисков сына

Российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 12 дней назад, до сих пор не нашли. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству отец пропавшего, результатов поисков пока нет. Сам мужчина до сих пор находится в турецком городе и занимается розыском сына. Рагин-старший также отметил, что поиски также велись на Принцевых островах, которые Макар хотел посетить.

Ранее отец Макара предположил, что его 20-летнего сына могла задержать полиция во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения. Однако в миграционных центрах россиянина не обнаружили.

Молодой человек прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля и должен был сесть на обратный самолет 29 июля, чтобы полететь в Вильнюс, где он учится. В номере гостиницы, где проживал Макар, были обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.

