Отец пропавшего в Турции россиянина назвал версию его исчезновения

Одна из версий исчезновения 20-летнего россиянина Макара Рагина в Турции — задержание во время полицейской облавы на нелегальных мигрантов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление отца пропавшего туриста.

По словам собеседника издания, 28 июля в Стамбуле проводился полицейский рейд, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов задерживали всех, у кого не было с собой паспорта. Отмечается, что у Рагина с собой был только литовский вид на жительство, поскольку он учится в Литве.

«Поэтому есть надежда, что он мог попасть в число задержанных из-за отсутствия паспорта», — рассказал отец пропавшего студента, отметив, что российские дипломаты и турецкая полиция проверяют миграционные центры. К настоящему моменту посетить удалось лишь одно учреждение, однако молодого человека там не оказалось. На очереди еще два крупных центра в Стамбуле и ближайших городах.

Ранее сообщалось, что Генконсульство России направило запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске пропавшего российского студента.

Молодой человек пропал в Стамбуле 1 августа. В гостинице, где он проживал, рассказали, что в его номере обнаружены вещи, ноутбук и документы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали туриста, когда он выходил из отеля Coskun House, однако ночевать он не вернулся.