Российские туристы пропали на яхте в Атлантическом океане

Двое российских туристов пропали во время путешествия на яхте по Атлантическому океану. Об этом сообщила одна из их дочерей на своей странице в Facebook.

Как рассказала девушка, ее родители Олег Гирсон и Елена Соколова 3 июня отплыли на своем судне от острова Гран-Канария. Туристы из Санкт-Петербурга направлялись в сторону острова Мадейра — они планировали дойти до Гибралтарского пролива за две недели.

Уточнялось, что с собой у них был сотовый телефон — девушка добавила, что отец должен был позвонить другу и уточнить метеоусловия на маршруте. Тем не менее с 3 июня путешественники не выходили на связь.

Ранее в июне российская туристка пропала без вести в городе Ларнака на острове Кипр. Отмечается, что местонахождение 56-летней Екатерины Романовой неизвестно с 29 мая — женщина находилась на популярном европейском курорте в отпуске и в этот день должна была вернуться на родину.