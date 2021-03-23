В деле о пропаже туристки с люксовой яхты появились новые подробности

В деле о пропаже британской туристки с люксовой яхты в Атлантическом океане появились загадочные подробности. На них обратили внимание в New York Post.

41-летнюю Сарм Хеслоп (Sarm Heslop) последний раз видели 7 марта на борту яхты, пришвартованной в заливе Фрэнк в районе Виргинских островов. Вместе с Хеслоп находился ее приятель, 44-летний Райан Бэйн (Ryan Bane), который и сообщил о пропаже возлюбленной на следующее утро, 8 марта.

Выяснилось, что Бэйн был разбужен в два часа ночи якорной сигнализацией яхты, которая успела приблизиться к берегу на 30 метров. Именно тогда он заметил, что его подруги нет на борту судна, однако о пропаже Хеслоп мужчина сообщил береговой охране США только утром, спустя десять часов.

Близкий друг Хеслоп заявил изданию, что хронология событий не поддается логике. «Я знаю, что Бэйн позвонил в местную полицию в 2:30 ночи и получил указание позвонить в береговую охрану. Однако служба сообщила о том, что об исчезновении Хеслоп они узнали от Бэйна в 11:46 утра следующего дня», — поделился знакомый пропавшей.

Кроме того, Бэйн отказал властям в обыске своего судна. Мужчина воспользовался конституционным правом хранить молчание и получил адвоката для защиты своих интересов.

12 марта сообщалось о туристке из Великобритании, которая бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. Вместе со своим молодым человеком она отправилась на морскую прогулку на катере в районе Виргинских островов на Карибах. Проснувшись утром в понедельник, 8 марта, парень обнаружил, что его спутница пропала с судна.