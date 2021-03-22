Дети заснули в поезде и бесследно исчезли на сутки

Две бесследно исчезнувшие девочки были обнаружены запертыми в вагоне поезда спустя сутки после того, как они перепутали направления и уехали в другой город. Об истории сообщил The Guardian.

В пятницу, 19 марта, 12-летняя Эми Гринэн (Amy Greenan) из Баллока, Западный Данбартоншир, и ее подруга решили прокатиться на поезде до Глазго, не покупая билет.

На обратном пути в родной город девочки по ошибке сели на другой поезд и заснули. Детям пришлось провести ночь в закрытом вагоне в Хеленсбурге, а утром их обнаружили сотрудники станции, которые дали подругам еды и вызвали полицию.

Как сообщает издание, мать пропавшей школьницы Бонни-Луиза Гринэн (Bonnie-Louise Greenan) выразила обеспокоенность по поводу того, что детей без сопровождения взрослых не заметили в поезде раньше.

«У любого взрослого, который видел, как двое 12-летних девочек самостоятельно едут в поезде, должны были возникнуть вопросы. Девочки не должны были этого делать, но они дети — а дети делают глупости», — заявила Гринэн.

Также Гринэн усомнилась, что дети специально спрятались в поезде. В настоящее время британская транспортная полиция расследует инцидент совместно с железнодорожной компанией ScotRail.

Ранее в марте сообщалось о туристке из Великобритании, которая бесследно исчезла с катера в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах. Вместе со своим молодым человеком британка отправилась на морскую прогулку. Утром, не обнаружив подругу на лодке, парень сразу же уведомил береговую охрану США.