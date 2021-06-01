Российская туристка пропала без вести на популярном европейском курорте

Власти Кипра разыскивают российскую туристку, пропавшую без вести в городе Ларнака на острове Кипр. Об этом сообщается на сайте полиции республики.

Отмечается, что местонахождение 56-летней Екатерины Романовой было потеряно после 29 мая — женщина находилась на популярном европейском курорте в отпуске и в этот день должна была вернуться на родину.

Полиция Кипра просит всех, кто располагает любой информацией о пропавшей туристке, связаться с правоохранительными органами — обратиться в ближайший полицейский участок или позвонить на линию Citizen Line по номеру 1460.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель посольства России в Республике Кипр Сергей Лагутенко, консульство в курсе ситуации с пропавшей россиянкой и находится на связи с местной полицией.

Ранее в мае украинская туристка бесследно исчезла в Турции при загадочных обстоятельствах. Путешественница отправилась в горы Антальи, чтобы подняться на вершину высотой 1715 метров, не предупредив об этом родственников и знакомых. Спустя неделю спасатели обнаружили в горах ее палатку, в которой остались вещи, но не было рюкзаков. Позже альпинисты исследовали местность, используя дроны, однако найти девушку не удалось.