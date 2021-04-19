Трое россиян пропали без вести в Гималаях

Трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Об этом сообщает портал Russian Climb, посвященный новостям альпинизма, в своем Twitter-аккаунте.

По его информации, в Гималаях пропали российские граждане по имени Сергей, Дмитрий и Александр. Утром по местному времени планируется задействовать вертолет для их поисков.

Как уточняет в Twitter-аккаунте портал Everest Today, речь идет о российских альпинистах Сергее Кондрашкине, Александре Лютокине и Дмитрии Синеве. Польский альпинист Вальдемар Ковалевски, недавно спустившийся с вершины Аннапурны (8091 метр), снова отправился к вершине в поисках пропавших россиян.

Ранее 38-летний житель Китая свернул с дороги, перепутав направление, и выживал без еды и воды в течение двух дней в австралийской пустыне. Туриста нашли через два дня на безымянной заставе в 35 километрах от машины. Сообщалось, что он был немного обезвожен и жаловался на боли в ногах.