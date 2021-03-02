Стало известно о загадочном исчезновении пассажирки с российского теплохода

Пассажирка загадочно исчезла с теплохода «Игорь Фархутдинов», направлявшегося в порт Южно-Курильска. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал, судно следовало из порта Корсаков и 25 февраля прибыло в пункт назначения. При высадке экипаж судна не обнаружил на борту 28-летнюю пассажирку Руми Ким.

Кроме того, сотрудники теплохода не нашли и личных вещей Ким при осмотре ее каюты. Отмечается, что пассажирка была на теплоходе без сопровождения. По данным канала, девушка ранее сменила имя и фамилию.

24 февраля сообщалось о загадочном исчезновении российского пенсионера в Танзании. Как отмечается, турист пропал во время экскурсии на необитаемом острове Квале 5 февраля, его отсутствие заметили только спустя два часа после возвращения группы.