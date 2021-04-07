Турист перепутал дорожный знак и два дня выживал в пустыне без еды

Турист свернул с дороги, перепутав направление, и выживал без еды и воды в течение двух дней в пустыне. Об этом пишет ABC News.

4 апреля 38-летний житель Китая вместе со спутницей отправился на машине в регион Северная территория, на север Австралии. Около 9:30 утра они свернули с дороги, неверно истолковав дорожный знак.

На удаленной дороге, недалеко от границы штата, их транспортное средство застряло. Ночью мужчина решил самостоятельно отправиться на поиски помощи. Запасов еды и питья у него с собой не было.

Женщину в машине нашел другой автомобилист, который заявил о пропаже китайца. Местная полиция организовала воздушную и наземную поисковую операцию.

Туриста нашли через два дня на безымянной заставе в 35 километрах от машины. Сообщалось, что он был немного обезвожен и жаловался на боли в ногах.

Ранее в феврале турист с переломом пропал в Альпах на неделю и выжил благодаря собаке. Мужчина отправился в небольшой поход с питомцем в горы на северо-востоке Италии и сломал лодыжку. Путешественника заметили с вертолета только благодаря блеску его спасательного фольгированного одеяла.