Пропавшая в пещерах Подмосковья группа туристов нашлась

Группа туристов с восемью детьми, пропавшая в пещерах Сьяны в Подмосковье во время экскурсии, нашлась. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, туристы заблудились и не могли самостоятельно найти выход. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщили ТАСС в МЧС, обрушений в пещерах не было.

Ранее стало известно, что после того как туристы заблудились, инструктор оставил детей со вторым взрослым и отправился искать выход. Он ходил по пещерам около двух часов, после чего столкнулся со спасателями. Он указал специалистам примерный квадрат, где находится группа.

О пропаже группы туристов из десяти человек, в числе которой восемь детей, стало известно ранее вечером. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря, и с тех пор о них нет никаких данных. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.