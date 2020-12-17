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В пещерах Подмосковья пропала группа туристов с восьмью детьми

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Продолжение: Одного из пропавших в пещерах Подмосковья нашли в шоковом состоянии

В подмосковном Домодедово пропали десять туристов, включая восьмерых детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, группа вошла в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря, и с тех пор о них нет никаких данных.

Как уточняет Telegram-канал «112», ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло. В настоящее время к месту произошедшего стянуты силы.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.

7 сентября сообщалось, что в Сочи группа из трех взрослых и восьми детей пропала в горах. Позднее оказалось, что все участники похода живы — один школьник смог дозвониться маме и уточнить свое местонахождение. Ребенок рассказал, что они заблудились после того, как свернули не на ту дорогу от горной реки у горы Ачишхо.

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