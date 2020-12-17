Одного из пропавших в пещерах Подмосковья нашли в шоковом состоянии

Одного из группы туристов с восьмью детьми, пропавшей в подмосковном Домодедово, нашли у входа в пещеры в шоковом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его информации, обнаруженный участник похода, взрослый, пока ничего не может объяснить, и до сих пор остается неясным, что именно произошло. Поиски еще одного взрослого и детей от 9 до 12 лет продолжаются.

О пропаже группы туристов из десяти человек, в том числе восьмерых детей, в Московской области стало известно ранее. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря, и с тех пор о них нет никаких данных. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло. В настоящее время к месту произошедшего стянуты силы.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.