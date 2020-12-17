Стало известно состояние найденных в пещерах Подмосковья детей

Дети, которых нашли в подмосковных пещерах Сьяны, не нуждаются в медицинской или психологической помощи. Их состояние раскрыли РИА Новости в пресс-службе Домодедова.

«Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально», — заявил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.

«Все хорошо. Все живы-здоровы, все нормально, все разъезжаются. Я сейчас с детьми тоже поеду домой», — добавил RT инструктор Сергей Боков, которого первым нашли спасатели. Школьники отправились с ним на занятие по спортивному ориентированию, рассказали ТАСС в подмосковном отделении МЧС.

О пропаже группы туристов из десяти человек, в числе которой восемь детей, стало известно ранее вечером. Участники похода вошли в пещеры Сьяны около 11 утра в четверг, 17 декабря, и с тех пор о них нет никаких данных. Ожидалось, что туристы выйдут на связь около 19:00, однако этого не произошло.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен, самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.