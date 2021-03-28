Под Мурманском обнаружили труп без вести пропавшего лыжника

Под Кировском Мурманской области обнаружили в горах труп без вести пропавшего лыжника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — заявили в центре.

Отмечается, что группа из трех человек совершала восхождение в районе горы Айкуайвенчорр, во время которого один из них пропал. Спасатели сообщили, что двое других туристов находятся в безопасности. По данным синоптиков, в районе горы в настоящее время пасмурно, идет ливневый снег, температура воздуха не превышает двух градусов тепла.

Ранее группа туристов из Новосибирска застряла в горах Алтая во время сплава, один из них погиб. По данным портала ТОЛК, туристы отправились в сплав по горной реке Нижний Кураган в отдаленном Усть-Коксинском районе региона. Там их катамаран перевернулся, и один из шести участников группы скончался, предположительно, от черепно-мозговой травмы.