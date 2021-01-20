Турист умер в горах при загадочных обстоятельствах и превратился в лед

Турист, имя которого не раскрывается, отправился в горы в Австрии и умер при загадочных обстоятельствах. Его замерзшее тело, превратившееся в лед, нашли спустя два месяца, сообщает Mirror.

По информации полиции, 36-летний мужчина, о котором идет речь, приехал в Австрию и работал лыжным инструктором, а также гидом. Зимой путешественник по неизвестным причинам пошел в поход и пытался проникнуть в горную хижину Саротла-Хютт на высоте около 1600 метров в поисках еды и убежища.

Как рассказали представители правоохранительных органов, ежегодно 15 ноября маршруты в горах, а вместе с ними и хижина закрываются из-за начала зимнего сезона, однако турист об этом не знал. Он ворвался внутрь Саротлы-Хютт и развел огонь, чтобы согреться, не подозревая, что дымоход на зиму закрывают металлической пластиной.

После этого, согласно предположениям, мужчина задохнулся угарным газом, а когда огонь утих, хижина заледенела изнутри, и вместе с ней замерзло тело австрийца. Полицейские по-прежнему не смогли выяснить, как турист проник внутрь и в течение какого времени находился там. Также загадкой остаются его истинные намерения.

В ноябре 2020 года в турецком отеле обнаружили труп туриста. Тело мужчины пролежало в номере два дня. 59-летний немец Томас Мите заселился в отель в Анталье 21 ноября и снял одноместный номер. Последний раз его видели живым через два дня после заезда: консьерж заметил, как постоялец зашел к себе в комнату.