Россиянина обнаружили мертвым в номере пятизвездочного отеля в Турции

Российский турист умер во время отдыха в турецкой Анталье. Об этом сообщает Hürriyet.

По данным газеты, тело 40-летнего Павла Хапаева утром 28 декабря обнаружила его спутница Оксана Комарова. Пара вместе отдыхала в одном из пятизвездочных отелей курорта. Хапаев лежал на кровати в своем номере.

На место сразу же прибыли врачи, которые констатировали смерть постояльца, и сотрудники полиции. Комарову доставили на допрос в участок, где она рассказала, что прилетела в Анталью с Хапаевым два дня назад, накануне вечером они выпивали алкоголь, затем уснули.

Тело россиянина направлено на экспертизу для установления причины смерти. Предварительно решено, что это может быть алкогольное опьянение или осложнения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в Турции за последние два месяца около ста человек погибли от отравления метиловым спиртом. Полиция провела рейды и задержала двух подозреваемых в причастности к поставкам. В ходе операций также было изъято 30 литров контрафактного алкоголя.