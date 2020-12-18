Стало известно о почти сотне погибших из-за поддельного алкоголя в Турции

В Турции за последние два месяца из-за отравления метиловым спиртом погибли по меньшей мере почти сто человек. Об этом стало известно Hürriyet Daily News.

По информации издания, 92 человека в 14 провинциях страны умерли в результате употребления поддельных алкогольных напитков.

Уточняется, что цепочка смертей, связанных с нелегальной продукций, началась примерно в первой половине октября в западной провинции Измир — тогда жертвами стали четыре человека. При этом в больницы северо-западной провинции Бурса недавно с характерными симптомами и в критическом состоянии были доставлены 14 жителей, трое из них уже погибли.

Турецкая полиция провела рейды и задержала двух подозреваемых в причастности к поставкам метилового спирта. В ходе операций также было изъято 30 литров контрафактного алкоголя.

21 сентября сообщалось, что на роскошном курорте в Турции в ходе рейда, проведенного Управлением безопасности Антальи, была выявлена подпольная сеть по торговле поддельным алкоголем по всей провинции. В общей сложности правоохранительные органы изъяли более девяти тысяч бутылок со спиртными напитками. Кроме того, в процессе обысков были задержаны пять человек, возбуждено уголовное дело.