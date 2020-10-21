Стало известно о массовых смертельных отравлениях алкоголем в Турции

В Турции 67 человек насмерть отравились контрафактным алкоголем. Об этом сообщает Anadolu.

Как стало известно агентству, за последние две недели жертвами поддельного спиртного стали жители 10 турецких провинций. В связи с этим по всей стране прошла череда массовых арестов: обвинения в производстве и продаже контрафакта получил 21 человек.

Отмечается, что алкоголь нелегально производился «огромными объемами»: только за два рейда в провинции Токат было изъято более 2,5 тысячи литров, а в провинции Хатай — 1,9 тысячи литров спиртного. В первой полицейские задержали шестерых, а во второй — троих человек, добавили авторы издания.

По данным СМИ, среди регионов, где проходили рейды, не было туристических. В то же время, считают эксперты, ситуация может быть критичной и в них, поскольку поддельные спиртные напитки уже обнаруживали на нескольких популярных курортах.

Так, в сентябре в ходе рейда в районе Серик, проведенного Управлением безопасности Антальи, была выявлена подпольная сеть по торговле поддельным алкоголем по всей провинции. Нелегальная продукция, в частности, хранилась на складе в центре города, а также в пятизвездочном отеле, название которого не раскрывается.