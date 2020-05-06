Тело загадочно умершего туриста нашли в кровати в отеле на Бали

В запертом номере отеля на Бали нашли тело загадочно умершего австралийского туриста. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Daily Mail.

47-летний Кристофер Стивен Толли (Christopher Steven Tolley) должен был покинуть отель на курорте Семиньяк во вторник, 5 мая. Мужчина не вышел из номера в обозначенное время, и сотрудники решили проверить его. Подойдя к комнате, они увидели, что дверь заперта изнутри и на ней висит табличка «не беспокоить».

На место вызвали представителей власти и группу по борьбе с COVID-19. Ворвавшись в номер, медики в костюмах химзащиты увидели на кровати мертвого постояльца.

Начальник следственного отдела полиции Куты Багус Нагара Бараначита (Bagus Nagara Baranacita) заявил, что в помещении не стали проводить полный досмотр до результатов экспертизы, чтобы исключить возможное заражение мужчины коронавирусом.

«Если мы будем проводить расследование в номере, не зная причины смерти, то рискуем и сами подхватить инфекцию», — отметил Бараначита, добавив, что сейчас полицейские опрашивают соседей умершего и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В случае если на теле туриста обнаружат признаки насилия, балийские власти будут координировать свои действия с консульством, чтобы попросить у семьи Толли разрешения на проведение вскрытия.

Ранее сообщалось, что в другой гостинице на Бали нашли двух мертвых украинских туристов. Они оказались супружеской парой; в качестве одной из причин смерти рассматривается возможное заражение коронавирусом.

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