Украинских туристов нашли мертвыми в гостинице на Бали

Двух украинских туристов нашли мертвыми в гостиничном номере на Бали. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает УНИАН со ссылкой на департамент консульской службы МИД Украины.

По словам директора департамента Сергея Погорельцева, накануне к нему обратилась девушка, сообщившая о том, что ее родители скончались во время отдыха в Индонезии, их тела обнаружили в гостинице на острове Бали.

Умерших доставили в морг при местной больнице, где у обоих взяли анализы на возможное наличие коронавирусной инфекции. В случае, если тесты окажутся отрицательными, будет проведена процедура вскрытия для установления причины смерти.

По словам Погорельцева, посольство Украины поддерживает связь с правоохранительными органами Индонезии и больницей на Бали с целью установления обстоятельств смерти граждан. Решается вопрос о перевозке тел на родину.

В марте сообщалось, что французский турист умер от коронавируса посреди оживленной улицы на Бали. Мужчина упал с байка и скончался на глазах у прохожих, принявших случившееся с ним за отравление алкоголем или сердечный приступ.

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