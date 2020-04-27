Туристы нарушили изоляцию на Бали со словами «мы вне закона» и попали на видео

Русскоязычные туристы на Бали нарушили режим изоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса. Произошедшее попало на видео, на опубликованную в Instagram запись обратил внимание портал News.com.au.

На кадрах ролика запечатлено, как двое путешественников, говорящих по-русски, на скутере проезжают на территорию, куда въезд прегражден, и игнорируют знак «Закрыто для посетителей». «Мы вне закона», — слышны при этом их слова.

Как отмечает портал, инцидент произошел в районе утеса Каранг Бома в регионе Пекату, который, как и многие другие местные достопримечательности и туристические объекты, был закрыт во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, в Индонезии зарегистрировано 9096 случаев заражения коронавирусом, при этом из больниц выписан 1151 пациент, 765 носителей инфекции умерли.

13 апреля сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд полиция наказала туристов, которые нарушили введенный из-за пандемии коронавируса режим изоляции. Несколько сотен путешественников поймали в ходе посещения города Ришикеш и заставили принести извинения — иностранцев отпустили только после того, как они 500 раз написали фразу «Я не следовал правилам изоляции, и теперь мне очень жаль».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!