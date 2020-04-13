Нарушивших изоляцию из-за коронавируса туристов заставили извиниться 500 раз

В индийском штате Уттаракханд полиция наказала туристов, которые нарушили введенный из-за пандемии коронавируса режим изоляции. Об этом пишет Mirror.

По информации издания, несколько сотен путешественников из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии поймали в ходе посещения города Ришикеш и заставили принести извинения — иностранцев отпустили только после того, как они 500 раз написали фразу «Я не следовал правилам изоляции, и теперь мне очень жаль».

Местный полицейский Винод Шарма (Vinod Sharma) заявил, что таким образом туристам было решено «преподать урок». Известно, что ранее в качестве наказания индийские правоохранительные органы также заставляли нарушителей режима изоляции делать приседания и выполнять прыжки.

10 апреля сообщалось, что турист, отдыхавший в компании друзей на мексиканском пляже, напал на журналистку, которая снимала его на камеру. Репортерша из местного издания Дорализ Торреон прогуливалась на берегу курорта Пуэрто-Вальярте и снимала на телефон людей, нарушающих режим самоизоляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!