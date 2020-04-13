Нарушивших изоляцию из-за коронавируса туристов заставили извиниться 500 раз

В индийском штате Уттаракханд полиция наказала туристов, которые нарушили введенный из-за пандемии коронавируса режим изоляции. Об этом пишет Mirror.
По информации издания, несколько сотен путешественников из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии поймали в ходе посещения города Ришикеш и заставили принести извинения — иностранцев отпустили только после того, как они 500 раз написали фразу «Я не следовал правилам изоляции, и теперь мне очень жаль».
Местный полицейский Винод Шарма (Vinod Sharma) заявил, что таким образом туристам было решено «преподать урок». Известно, что ранее в качестве наказания индийские правоохранительные органы также заставляли нарушителей режима изоляции делать приседания и выполнять прыжки.
10 апреля сообщалось, что турист, отдыхавший в компании друзей на мексиканском пляже, напал на журналистку, которая снимала его на камеру. Репортерша из местного издания Дорализ Торреон прогуливалась на берегу курорта Пуэрто-Вальярте и снимала на телефон людей, нарушающих режим самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения