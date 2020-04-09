Российская модель рассказала о карантине в охваченном коронавирусом Милане

Российская модель Виктория Бондарик оказалась на карантине в охваченном коронавирусом Милане и рассказала об обстановке в городе. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

«Я прилетела в Милан в начале февраля на работу в модельное агентство. Мы слышали о вспышке коронавируса в Китае, но всерьез угрозу никто не воспринимал, все думали, что это далеко и нас не коснется. Однако вскоре вирус выявили в Италии, и ситуация сильно ухудшилась буквально в течение трех недель. В городе стали отменять кастинги, а крупные бренды начали проводить показы в онлайн-формате без зрителей. Но все работали до последнего, пока нас официально не отправили на карантин», — рассказала Бондарик.

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По ее словам, в Ломбардии карантин ввели 9 марта, а два дня спустя его распространили на всю Италию. Изначально в Милане думали, что ограничительные меры снимут в начале апреля, и букеры обещали моделям работу с 11-го числа. Но вскоре стало понятно, что ситуация затягивается на неопределенное время.

Рост числа заразившихся вызывал у местных жителей недоумение: в городе ввели обязательную самоизоляцию со штрафами за ее нарушение, и у итальянцев не возникало мысли нарушить правила и сорваться «на шашлыки».

«Я была удивлена поведению людей во время карантина. Они стали вести себя дисциплинированно, носить маски и держать дистанцию в общественных местах. Доходит до того, что люди рефлекторно расходятся по разным сторонам дороги, когда возвращаются из магазинов с продуктами — при этом все они в масках, и кажется, что ты оказалась в каком-то фильме», — отметила модель.

Сейчас миллионный город полностью закрыт, работают только аптеки и супермаркеты. В каждом магазине на входе висят инструкции, как соблюдать режим карантина, перчатки для посетителей и бутылочка дезинфицирующего средства.

«Я сижу на карантине уже месяц, занимаюсь йогой, приучаю себя к правильному питанию — на кастингах у моделей нет времени даже поесть, не то что готовить. Иногда выхожу подышать свежим воздухом, но гуляю одна — мы с друзьями договорились встретиться, когда все закончится. Район сейчас пустой, людей практически нет, но я всегда использую маску, перчатки и дезинфектор», — продолжила собеседница «Ленты.ру».

Девушка отметила, что у нее была возможность эвакуироваться в Россию, но в тот момент ситуация с распространением вируса в Италии не была критичной, зато существовала вероятность заразиться в дороге, контактируя с другими туристами.

«Я думаю, что улечу в Россию, когда появится возможность, потому что нет смысла оставаться в чужой стране без денег и работы — мы до сих пор не получили свои выплаты. С другой стороны, организованность итальянцев внушила мне доверие, что здесь я буду в безопасности. Мы все были уверены, что эпидемия здесь закончится гораздо быстрее», — подытожила модель.

По последним данным, в Ломбардии зафиксировали 58,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались более 10 тысяч человек. Всего в Италии заболели 146,3 тысячи человек (из них 18 тысяч умерли), страна находится на третьем мире по количеству зараженных в мире.

На первом месте остаются США (более 423,1 тысячи зараженных), а на втором месте Испания (146 690 человек).

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