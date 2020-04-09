Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона. Об этом свидетельствуют данные сайта американского университета Джона Хопкинса.

По состоянию на ночь, 9 апреля, коронавирусом во всем мире заразились 1,5 миллиона 830 человек. 87 706 человек умерли, еще 317 855 вылечились.

На первом месте по числу зараженных остаются США (более 423,1 тысячи человек), более 14 тысяч погибло, еще 22,9 тысячи человек излечились. На втором месте Испания (146 690 зараженных), 14,6 тысячи погибших, более 48 тысяч выздоровевших. Италия находится на третьем месте, в стране заразились 139 422 человека, 17,6 тысячи умерло, 26,4 тысячи излечилось.

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