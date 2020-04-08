Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, белорусская сторона попросила помощи для своей системы здравоохранения и в борьбе с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи.

Боррель отметил, что сейчас ЕС думает о том, как ответить на этот запрос. Общий объем такой помощи может составить около 60 миллионов евро.

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Ранее в Всемирную организацию здравоохранения была направлена петиция с требованием ввести карантинные меры в Белоруссии, ее подписали 150 тысяч жителей республики. Миссия ВОЗ пробудет в стране до 11 апреля, чтобы оценить адекватность мер по противодействию коронавирусу.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1066 человек, 13 умерли, 77 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек; 82 тысячи скончались, более 300 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



