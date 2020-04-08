В Белоруссии зафиксировали более 1000 случаев заражения коронавирусом

В Белоруссии зафиксировали более 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз лабораторно подтвердился еще у 205 человек. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».
В министерстве здравоохранения отметили, что для борьбы с коронавирусом задействовано 25 тысяч медиков, благодаря их работе контролировать распространение инфекции пока удается. В больницах для пациентов предусмотрено более 7 тысяч мест.
«На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — сообщили в Минздраве, отметив, что в 13 лабораториях страны проведено около 46 тысяч тестов.
Ранее в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) была направлена петиция с требованием ввести карантинные меры в республике, ее подписали 150 тысяч жителей Белоруссии. Миссия ВОЗ пробудет в стране до 11 апреля, чтобы оценить адекватность мер по противодействию коронавирусу.
31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1066 человек, 13 умерли, 77 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек; 82 тысячи скончались, более 300 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения