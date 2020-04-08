В Белоруссии зафиксировали более 1000 случаев заражения коронавирусом

В Белоруссии зафиксировали более 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз лабораторно подтвердился еще у 205 человек. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».

В министерстве здравоохранения отметили, что для борьбы с коронавирусом задействовано 25 тысяч медиков, благодаря их работе контролировать распространение инфекции пока удается. В больницах для пациентов предусмотрено более 7 тысяч мест.

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«На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — сообщили в Минздраве, отметив, что в 13 лабораториях страны проведено около 46 тысяч тестов.

Ранее в Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) была направлена петиция с требованием ввести карантинные меры в республике, ее подписали 150 тысяч жителей Белоруссии. Миссия ВОЗ пробудет в стране до 11 апреля, чтобы оценить адекватность мер по противодействию коронавирусу.

31 марта Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний в Витебской области, но отказался вводить карантин. Местные медики при этом утверждают, что власти скрывают достоверную информацию о распространении COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 1066 человек, 13 умерли, 77 выздоровели. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,4 миллиона человек; 82 тысячи скончались, более 300 тысяч излечились.

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