Делегация ВОЗ проверит адекватность мер белорусского правительства

В Белоруссию прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.
В состав миссии вошли три эксперта. Они пробудут в стране до 11 апреля чтобы оценить адекватность мер белорусского правительства по противодействию коронавирусу и проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи.
Делегация прибыла в республику по приглашению президента Александра Лукашенко. Она посетит больницы в Минской и Витебской областях, а так же в столице.
Ранее в ВОЗ была направлена петиция, которую подписали 150 тысяч граждан Белоруссии. По мнению инициаторов, в республике «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей». Позже Лукашенко ответил на эту петицию словами о том, что карантин в стране он может ввести «хоть сейчас», однако вскоре жителям республики будет «нечего жрать».
По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразился 861 человек, 13 больных скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения