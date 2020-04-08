Делегация ВОЗ проверит адекватность мер белорусского правительства

В Белоруссию прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

В состав миссии вошли три эксперта. Они пробудут в стране до 11 апреля чтобы оценить адекватность мер белорусского правительства по противодействию коронавирусу и проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи.

Делегация прибыла в республику по приглашению президента Александра Лукашенко. Она посетит больницы в Минской и Витебской областях, а так же в столице.

Ранее в ВОЗ была направлена петиция, которую подписали 150 тысяч граждан Белоруссии. По мнению инициаторов, в республике «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей». Позже Лукашенко ответил на эту петицию словами о том, что карантин в стране он может ввести «хоть сейчас», однако вскоре жителям республики будет «нечего жрать».

По последним данным, коронавирусом в Белоруссии заразился 861 человек, 13 больных скончались.

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