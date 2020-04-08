Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Старший сын президента Сербии Александара Вучича заразился коронавирусом. Сербский лидер написал о заражении 22-летнего сына на своей странице в Instagram.
«Когда все началось, мой сын Данила мне сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первенец заразился коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную клинику. Сын, ты победишь и это», — сообщил Вучич.
Ранее сообщалось, что Сербия поблагодарила Россию за отправленные ранее 11 самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. В частности, министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за своевременную помощь.
4 апреля Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Также в Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.
По последним данным, в Сербии 2 447 зараженных коронавирусом. 65 человек умерли, выздоровевших не зарегистрировано.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения