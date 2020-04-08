Итальянских медсестер заставили работать без масок. Видео с интервью работницы дома престарелых в Милане опубликовано в Telegram-канале RT.

По словам женщины, руководство приказало ухаживать за пожилыми людьми без средств защиты, так как маски вызывают у стариков панику. «Мы не знаем, заражены мы или здоровы», — отметила медсестра и добавила, что персонал не знает, сколько всего зараженных в учреждении.

В доме престарелых Pio Albergo Trivulzio, где работает возмутившаяся медсестра, за последние два месяца умерли 100 человек с коронавирусом. Местная прокуратура обратила внимание на жалобу сотрудников.

По последним данным, в Италии заражены коронавирусом 139 422 человека, 17 669 скончались, 26 491 выздоровели. Страна по-прежнему находится на третьем месте по числу инфицированных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!