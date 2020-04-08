Итальянских медсестер заставили работать без масок. Видео с интервью работницы дома престарелых в Милане опубликовано в Telegram-канале RT.
По словам женщины, руководство приказало ухаживать за пожилыми людьми без средств защиты, так как маски вызывают у стариков панику. «Мы не знаем, заражены мы или здоровы», — отметила медсестра и добавила, что персонал не знает, сколько всего зараженных в учреждении.
В доме престарелых Pio Albergo Trivulzio, где работает возмутившаяся медсестра, за последние два месяца умерли 100 человек с коронавирусом. Местная прокуратура обратила внимание на жалобу сотрудников.
По последним данным, в Италии заражены коронавирусом 139 422 человека, 17 669 скончались, 26 491 выздоровели. Страна по-прежнему находится на третьем месте по числу инфицированных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения