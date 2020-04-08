У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили поражения легких

У переболевших пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией, в бессимптомной форме обнаружили поражения легких. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Японии, которые опубликованы на сайте Радиологического общества Северной Америки.

У 76 из 104 людей, которые заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, болезнь протекала бессимптомно. Однако у 41 из таких пациентов в легких были обнаружены изменения, которые носят название «эффект матового стекла».

Круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии в феврале. Всего на судне находились 3,7 тысячи пассажиров, включая 24 россиян. Опасное заболевание было выявлено у 705 человек. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,4 миллиона случаев заражения, умерли более 85 тысяч человек, более 315 тысяч вылечились.

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