Раскрыты первые категории россиян для проверки на иммунитет к коронавирусу

Первыми проверку на антитела к коронавирусу в России пройдут граждане из группы риска и уже переболевшие инфекцией. Их раскрыл в разговоре с телеканалом «Москва 24» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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По его словам, сейчас надо понять, есть ли среди не болевшей COVID-19 части населения иммунитет к вирусу. Тестирование же бывших зараженных поможет в разработке более эффективного лечения.

Викулов уточнил, что подобный анализ понадобится при проверке новой вакцины. «Антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний», — пояснил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в ближайшие дни в стране будет зарегистрирована тест-система на определение антител к коронавирусу, которая позволит подсчитать масштабы популяционного иммунитета. Сейчас идут ее испытания на переболевших, в том числе в бессимптомной форме.

По данным на 6 апреля, в России заражено 6343 человека в 80 регионах, 4484 из них — в Москве. Число умерших превысило 50 человек.

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