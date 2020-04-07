Раскрыты первые категории россиян для проверки на иммунитет к коронавирусу

Первыми проверку на антитела к коронавирусу в России пройдут граждане из группы риска и уже переболевшие инфекцией. Их раскрыл в разговоре с телеканалом «Москва 24» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
По его словам, сейчас надо понять, есть ли среди не болевшей COVID-19 части населения иммунитет к вирусу. Тестирование же бывших зараженных поможет в разработке более эффективного лечения.
Викулов уточнил, что подобный анализ понадобится при проверке новой вакцины. «Антитела всегда проверяют, когда речь идет о запуске вакцинальных и прививочных кампаний», — пояснил он.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в ближайшие дни в стране будет зарегистрирована тест-система на определение антител к коронавирусу, которая позволит подсчитать масштабы популяционного иммунитета. Сейчас идут ее испытания на переболевших, в том числе в бессимптомной форме.
По данным на 6 апреля, в России заражено 6343 человека в 80 регионах, 4484 из них — в Москве. Число умерших превысило 50 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения