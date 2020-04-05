В России подсчитают людей с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор подсчитает количество людей, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила глава ведомства Анна Попова, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу. Попова подчеркнула, что проанализировать данные по иммунитету граждан к вирусу будет возможно примерно через десять дней после старта исследования.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.
На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения